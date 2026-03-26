ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ತಗೋತೀರಾ..? ಒಬ್ಬರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೇರೆ

Chandrika Dixit reveals : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನು ಬೇಕು?" ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತೀರಿ? ಎಂಬ ಅಸಹ್ಯಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಕೆರಳಿರುವ ಚಂದ್ರಿಕಾ.. ಜನರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಚಿತ್ರರಂಗದಂತಹ ಮಾಯಾ ಲೋಕದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳ ಘನತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೇಕ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬರಲು ಬಯಸುವವರು ಇಂತಹ ವಂಚಕರ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅವರ ಈ ಧೈರ್ಯದ ನಡೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.