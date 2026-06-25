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ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ Vaishak ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ!.. ವೈಶಾಖ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

vaishak death News: ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಸ್ನೇಹಿ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್‌ ಮೃತಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 25, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:01 PM IST
ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ Vaishak ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ!.. ವೈಶಾಖ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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