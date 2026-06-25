Krishi Thapanda-Vaishak: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ (Krishi Thapanda) ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ (Vaishak Suicide) ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ವೈಶಾಕ್, ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲೆಗೆಂಟ್ ಟೆರೆಸ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯ 401 ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈಶಾಕ್ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ, ವೈಶಾಕ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ನಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ (Last Message) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳಿವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡಾ ಅವರಿಗೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ (Vaishak Krishi Thapanda Message) ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು? ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ವೈಶಾಕ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೊನೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ವೈಶಾಕ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಮಾತು!
ಸಾಯುವ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್, ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಜೀವನನೇ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಬದುಕೋಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ, "ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಆ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಕ್ಕೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೋ" ಎಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ವೈಶಾಕ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದೇ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮೆಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷಿ ತಪಂಡಾ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವೈಶಾಕ್ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.