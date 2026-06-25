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Krishi Thapanda Last Message: ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ವೈಶಾಕ್‌ಗೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೇಳಿದ್ದು 'ಇದೊಂದೇ' ಮಾತು! ಏನದು?

Krishi Thapanda Message: ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಕ್‌, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೃಷಿ ತಪಂಡಾಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು? ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ವೈಶಾಕ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಕುರಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್‌ ಡೀಟೇಲ್ಸ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jun 25, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:01 PM IST
Krishi Thapanda Last Message: ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ವೈಶಾಕ್‌ಗೆ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಹೇಳಿದ್ದು 'ಇದೊಂದೇ' ಮಾತು! ಏನದು?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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