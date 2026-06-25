Krishi Thapanda News: ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿತಾಪಂಡ ( Krishi Thapanda) ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್( vaishak case) ಅವರು ವಾಸವಿರುವ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ಎಲಿಗೇಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ 45 ವರ್ಷದ ಗೆಳೆಯ ವೈಶಾಕ್ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರ್ಆರ್ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಧಾವಿಸಿ ಮರಣತ್ತೋತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೆಡೆಸಿದರು.
ಇನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಚಿತಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೇಳೆ ವೈಶಾಕ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ತರಾಟೆಗೆ ತೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನೊಂದಿದ ನಟಿಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಬಳಿಕ ನಟಿ ಬಂದಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುತ್ತಲೇ ಕಾರಿನ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ (UDR) ಅನುಮಾನಸ್ಪಾದ ಸಾವಿನ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮೇಘನಾ ಕೆಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪತಿ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿರಸ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು..ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11ರ ವೇಳೆಗೆ ವೈಶಾಕ್ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ಮಾವನವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು..ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ವೈಶಾಕ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟೆರಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲಾಟ್ ನಂ.403 ರಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.
ಬಳಿಕ ನಾವು ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅವಾಗ ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿತಾಪಂಡ ಫ್ಲಾಟ್ನ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ನ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ವೈಶಾಕ್ ಮೃತ ದೇಹ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು..ಪ್ಯಾನಿಗೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ನೇಣು ಬಿಗಿದಿದ್ದ, ಅರ್ಧ ಸೀರೆ ತುಂಡಾಗಿದ್ದು ವೈಶಾಕ್ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಇತ್ತು..ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸದರು.
ವೈಶಾಕ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಅದಾಗ್ಯೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಪತಿ ವೈಶಾಕ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತೆ ವೈಶಾಕ್ ಪತ್ನಿ ಮೇಘನಾ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವೈಶಾಕ್ ಅಂತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ನಟಿ ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿತಾಪಂಡಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
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