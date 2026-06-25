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ವೈಶಾಕ್‌ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌!.. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ದೇನು?

Krishi Thapanda News: ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡ( Krishi Thapanda) ಸ್ನೇಹಿತ ವೈಶಾಕ್‌(vaishak case) ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ವೇಳೆ ಹೈಡ್ರಾಮವೇ ನಡೆದಿದೆ ಅದ್ಹೇನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 25, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:48 PM IST
ವೈಶಾಕ್‌ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟಿ ಕ್ರಿಷಿ ತಾಪಂಡಗೆ ಕ್ಲಾಸ್‌!.. ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ದೇನು?
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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