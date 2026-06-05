Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /2 ವರ್ಷ, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟ!

2 ವರ್ಷ, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟ!

ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 05, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:22 PM IST
2 ವರ್ಷ, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಗಳ ರಿಜೆಕ್ಟ್‌.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗೆ ಗ್ರೀನ್‌ ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಕೊಟ್ಟ ನಟ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
iPhone 18 Launch: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ iPhone 18 ಸಿರೀಸ್‌! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Apple iPhone 18 Pro14 min ago
2
Mysore News24 min ago
3
Vaishnav tej28 min ago
4
TMC Rebellion28 min ago
5
5 june 2026 kannada news43 min ago