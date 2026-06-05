Vaishnav Tej rejected over 100 film scripts: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಮೆಗಾ ಹೀರೋ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉಪ್ಪೇನ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್, ನಂತರದ ಕೊಂಡ ಪೋಲಂ, ರಂಗ ರಂಗ ವೈಭವಂಗ ಮತ್ತು ಆದಿಕೇಶವ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೀವ್ರ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಓಕೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆದಿಕೇಶವ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದ ಮೆಗಾ ಹೀರೋ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅವರು, ಯಾವ ಮೂವಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ದೀರ್ಘವಾದ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅವರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರು ತಂದ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರೂ, ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಷ್ಟವಾದ ಕಥೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾಯಕರು ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಯಾವುದೇ ಆತುರವಿಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಈಗ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಂದ ಕಿಶೋರ್ ಎಮಾನಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅವರಿಂದ ಬಲವಾದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಂತೆ, ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ವೈಷ್ಣವ್ ತೇಜ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ?, ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.