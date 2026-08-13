Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಸಿಕ್ಕರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗಂಡನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು..! ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೆ?

ಸಿಕ್ಕರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗಂಡನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು..! ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೆ?

'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುದ್ದು ಸನ್ನಿಧಿ ಹಾಗೂ 'ಸೀತಾರಾಮ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಸೀತೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೀವನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮೂಲದ, ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಕೈಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 13, 2026, 09:15 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 09:15 PM IST
ಸಿಕ್ಕರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗಂಡನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು..! ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸಿಕ್ಕರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗಂಡನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು..! ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೆ?
2
3
4
5