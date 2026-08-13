/ಸಿಕ್ಕರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಗಂಡನೇ ಸಿಗ್ಬೇಕು..! ಎಷ್ಟೇಲ್ಲಾ ಸಪೋರ್ಟ್‌ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತೆ?

Vaishnavi Gowda on Anukul Mishra : ಮೆಟ್ರಿಮೋನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ದಿಢೀರನೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೆಲವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಟಿಯ ಕಾಲೆಳೆಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕುಣಿಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಮಾಡಿಕೊಮ್ಮಾ', 'ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಆ ಹಿಂದಿವಾಲಾ ಗಂಡನನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ' ಹಾಗೂ 'ಪತಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರಾ' ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗದ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ, ಟ್ರೋಲರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಭ್ಯ ಹಾಗೂ ದಿಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ನಟಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ, "ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದೇ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ. 'ನೀನು ಹೀಗೆಯೇ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡು' ಎಂದು ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಮಾಡುವ ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಪತಿಯೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿಯ ಫನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಜಗಳವಾಗಿರದೆ, ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ್ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾಗ, ವೈಷ್ಣವಿ ಬಂದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನೀಡಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಾಗ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಅನುಕೂಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳುವ ಯೋಚನೆ ನಟಿಗಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾತ್ರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.