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ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 13ಕ್ಕೆ.. ಲವ್‌ ಯೂ ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್‌

ರಾಶಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸೀರಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ರಾಶಿ ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 06, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:39 PM IST
ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 13ಕ್ಕೆ.. ಲವ್‌ ಯೂ ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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