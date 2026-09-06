/ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸೀರಿಯಲ್‌ ನಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್‌- 13ಕ್ಕೆ.. ಲವ್‌ ಯೂ ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋಯಿನ್‌

Vaishnavi V. Kaundinya enters the Bigg Boss Season 13 house: ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13 ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ನಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13ರ ಮನೆಗೆ 13ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇವರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13ರ ಮನೆಗೆ 13ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಅವರು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ 13ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವುದೇ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕನ್ನಡದ ಹಲವಾರು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕವೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಇವರು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಅವರು ಲವ್ ಯೂ ಮುದ್ದು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಆಗಿ, ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಮತ್ತು ರಘು ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮನೆ ಯುವರಾಣಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ರಾಶಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ರಾಶಿ ನಂತರ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಒಸಿಡಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್, ಕಾವ್ಯ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ರನ್ ಮಹಾಕವಿ ಮಂಜು, ಧನುಷ್, ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ್ ಅವರು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಬಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಅಂತೂ ಈ ಸಲ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ವೆಷನ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಲ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ ಗೋಳದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರದೇಶ, ಐಫೆಲ್ ಟವರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಯೂರೋಪ್ ಮಲಾನ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಕಲ್ಪೆಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ | Passenger 13 - ವೈಷ್ಣವಿ ವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ
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— Colors Kannada (@ColorsKannada) September 6, 2026