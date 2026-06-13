ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ವಜ್ರಮುನಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ, ಗಂಭೀರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಹೃದಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅರಿತವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ವಜ್ರಮುನಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದೆಯ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರದಿಂದ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಸಂಭಾವನೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಹಣವೇ ಸಿಗದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದುದೂ ಉಂಟಂತೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ತಮ್ಮದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾರಿನ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು, ಹಣ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಅವರು, “ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಡ” ಎಂಬ ನಿಲುವು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ವಜ್ರಮುನಿ ಸಿನಿಮಾರಂಗದಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಗ ಆಕರ್ಶ್ ವಜ್ರಮುನಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರ ಸರಳತೆ, ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುವಂತಿವೆ.