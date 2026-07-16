/ಅಪ್ಪನ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದಿವಂಗತ ನಟ, ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸಿನಿಮಾ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಸಂಗೀತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ವಂದಿತಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬೇಕಿಂಗ್ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನುಕಾಸ್ ಕೆಫೆ’ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ
ವಂದಿತಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಬೇಕಿಂಗ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ‘ನುಕಾಸ್ ಕೆಫೆ’ (Nuka’s Cafe) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯೂ ಇದೆ. “ನುಕಾ” ಎಂಬುದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಡ್ಡಹೆಸರು. ತಂದೆಯ ಆ ನೆನಪನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ವಂದಿತಾ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೆಸರು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಂದಿತಾ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಕಿಂಗ್ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಹೊಸ ಕನಸಿಗೆ ರೂಪ
ವಂದಿತಾಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಆಪ್ತರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಕೇಕ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಈಗ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ.
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ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಹೋದರ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಗ್ರಾಮಾಯಣ’ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಂದಿತಾ ವಿಶೇಷ ಥೀಮ್ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಆ ಕೇಕ್ನ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನೇ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದರು.
ಯಾವೆಲ್ಲ ಖಾದ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯ?
‘ನುಕಾಸ್ ಕೆಫೆ’ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮನೆಮದ್ದು ಶೈಲಿಯ ಬೇಕ್ಡ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ:
* ವಿವಿಧ ಫ್ಲೇವರ್ಗಳ ಕೇಕ್ಗಳು
* ಚೀಸ್ ಕೇಕ್
* ಕಪ್ ಕೇಕ್
* ಬ್ರೌನಿ
* ತಿರಮಿಸು
* ಕುಕೀಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳು
* ಆರ್ಟಿಸನ್ ಬ್ರೆಡ್
* ಇತರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೇಕ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ತಿನಿಸುಗಳು
ಪ್ರತಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನೂ ಗುಣಮಟ್ಟ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಆರ್ಡರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ವಂದಿತಾ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ವಂದಿತಾ ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬಂದರೆ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಆರ್ಡರ್ನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಪ್ಪುವಿನ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಗಳು
ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗೀತಾ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಪುನೀತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ವಂದಿತಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವುದು ಅಪ್ಪುವಿನ ಕನಸು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರ
ವಂದಿತಾ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. “ಅಪ್ಪುವಿನ ಮಗಳು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ”, “ನುಕಾಸ್ ಕೆಫೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿ”, “ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ” ಎಂಬಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಶುಭಾಶಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿವೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಂದಿತಾ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿರುವ ವಂದಿತಾ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ‘ನುಕಾಸ್ ಕೆಫೆ’ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.