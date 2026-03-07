English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಆ ಮೂವಿ ಕಥೆ ಕದ್ದಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದು.. ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ..!

ಆ ಮೂವಿ ಕಥೆ ಕದ್ದಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದು.. ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ..!

ಕಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್‌ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 7, 2026, 06:38 PM IST
  • ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಥೆಗಾರ ಕೋಪಗೊಂಡ್ರಾ?
  • ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್‌ರನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಎಸ್‌ ಸರಸ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಆ ಮೂವಿ ಕಥೆ ಕದ್ದಿರೋದು ಅಲ್ಲ, ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರೋದು.. ಚೇಂಜ್‌ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು; ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಕಿಡಿ..ಕಿಡಿ..!

Varalakshmi Sarathkumar, S Saraswathi movie: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸೈಡ್‌ ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಸದ್ಯ ಸಿನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್‌ ಸರಸ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಥಿಯೇಟರ್‌ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವ ಎಸ್‌ ಸರಸ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಬರೆದಿರುವ ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್‌ ಬುರ್ರಾ ಅವರು, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ನನ್ನ ಕಥೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬೇರೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರೆದ ಕಥೆ ರಿವೆಂಜ್‌ ಡ್ರಾಮಾ ಅಲ್ಲ. ಅಸಲಿ ಕಥೆಗೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ ಸರಸ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಸ್‌ ಸರಸ್ವತಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಮೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು,  ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್‌ ಬುರ್ರಾ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಬರಹಗಾರರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಥೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ನನ್ನವು ಆಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕಥೆ ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್‌ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಾದ ಕಥೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಸುಂದರಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಂಸತ್‌ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಬಿಗ್‌ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್.. Toxic ಬ್ಯೂಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಲಿರೋ ಸಿನಿಮಾ? ‌

ಯಾವುದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕಥೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್‌ ಆಫ್‌ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಥೆಗಾರರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಮಾಧವ್‌ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಡಿಯೋ ನೋಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಪ್ಲೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.          

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ.. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಾ?  
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

