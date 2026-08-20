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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆದೆ..! ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್‌

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10’ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ‘ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಒಡೆಯ’ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಸದಾ ನೂರಾರು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು.. ಇದರ ನಡುವೆ ಅಚ್ಚರಿಕರ ವಿಷಯವೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. 

Written ByKrishna N K
Published: Aug 20, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:36 PM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆದೆ..! ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್‌

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ 2ನೇ ಮದುವೆ ಆದೆ..! ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್‌
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