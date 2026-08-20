Varthur Santhosh marriage : ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 10 ನಂತರ ನಟಿ ತನಿಷಾ ಕುಪ್ಪಂಡ ಜೊತೆ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಸರು ಜೋಡಿಸಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ "ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಎದ್ದಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವರ್ತೂರು ಸಂತೋಷ್ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ! ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ತಾವು ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಾದ ತಾಯಿ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಮಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾ? ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲು, ಕಾಫಿ-ಟೀ ಮಾಡಿಡಲು ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದು, ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಸಿಯೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನಿಜಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಮದುವೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಮುಗಿದ ನಂತರವೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗುಟ್ಟಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಕುಟುಂಬದ ಖಾಸಗಿತನವನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ತರುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಆದರೂ ನೀವೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ மனைವಿಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ತೀರಾ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನೇರ ನುಡಿ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ತಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್, ಈಗ ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.