'ಕಾಂತಾರ'ದ ಮುಂದೆ ಮಕಾಡೆ ಮಲಗಿದ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಸಿನಿಮಾ.! ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ 3 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟೇನಾ.?

SSKTK Collection : ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ. ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ ಈ ಭಯ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರಿಷಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ವರುಣ್ ಧವನ್-ಜಾನ್ವಿ ಅವರ ಚಿತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರವೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಕಾಂತಾರ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಹಿಂದಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನ ಕೇವಲ ₹7.25 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದೆ.
ವರುಣ್ ಧವನ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್, ಸಾನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಲವಾರು ಹಾಡುಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ.
"ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ" ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರವು ತನ್ನ ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹7.25 ಕೋಟಿ (US$1.2 ಮಿಲಿಯನ್) ಗಳಿಸಿತು, ಇದು ಮೊದಲ ದಿನ ₹9.25 ಕೋಟಿ (US$1.2 ಮಿಲಿಯನ್) ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ, ಅದರ ಗಳಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಸಂಗ್ರಹ ₹5.5 ಕೋಟಿ (US$1.2 ಮಿಲಿಯನ್) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಇದು ಒಟ್ಟು ₹22 ಕೋಟಿ (US$2.2 ಮಿಲಿಯನ್) ಗಳಿಸಿದೆ.