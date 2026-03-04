ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಇಷ್ಟವಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋದ ಖ್ಯಾತ ನಟ

Shraddha Kapoor love story: ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 39ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮುಗ್ದತೆ ಹಾಗೂ ನಟನೆ ಮೂಲಕ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ನಟಿ ಜಂಟಿಯಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ನಟ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಭಾರೀ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಖ್ಯಾತ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ಗೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ.. ಐ ಲವ್ ಯೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳಿ ವರುಣ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದ್ರೆ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಶ್ರದ್ಧಾ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ವರುಣ್ ಧವನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ 8 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಾಗ ಆಗ್ಲೇ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿರ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಸುಂದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ, ವರುಣ್ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ನೇರವಾಗಿ ವರುಣ್ಗೆ I LOVE YOU ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ YOU LOVE I ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ ವರುಣ್ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಪಡಿಸಿದ್ದ ವರುಣ್ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿತ್ತು ವರುಣ್ ಆಗ ಶ್ರದ್ಧಾಗೆ ಹೆದರಿದಂತಿತ್ತು ನನಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ವರುಣ್ ಧವನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಬ್ಬರ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಎಬಿಸಿಡಿ 2 ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ 3D ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಈವರೆಗೆ 28ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ತೀನ್ ಪತ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಆದ್ರೂ 2013ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡ ಆಶಿಕಿ 2 ಶ್ರದ್ಧಾ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಲು ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ( ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಳಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ..ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುಮಾರು 123 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
