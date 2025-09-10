ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರನ ಆಗಮನ : ನಟ ವರುಣ್-ಲಾವಣ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ತಾತನಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ

Varun Tej Lavanya baby : ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ವರುಣ್ ತೇಜ್ - ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರೇನ್ಬೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಂಪತಿಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿನಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವರುಣ್ ತೇಜ್-ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾಗಬಾಬು ಮತ್ತು ಪದ್ಮಜಾ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.