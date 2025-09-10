English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್‌ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಾರಸುದಾರನ ಆಗಮನ : ನಟ ವರುಣ್-ಲಾವಣ್ಯ ಮಗುವಿಗೆ ತಾತನಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ

Varun Tej Lavanya Tripathi : ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಗಳಾದ ನಟ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10) ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮೆಗಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 10, 2025, 08:42 PM IST
    • ನಟ ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
    • ಮೆಗಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
    • ವರುಣ್ ತೇಜ್ - ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Varun Tej Lavanya baby : ಮೆಗಾ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ವರುಣ್ ತೇಜ್ - ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10) ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ರೇನ್‌ಬೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

ವರುಣ್ ತೇಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ದಂಪತಿಗೆ ನಟ-ನಟಿಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ.. ನನ್ನ ಸಾವಿನ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ" : ‌ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ವಿಜಯಶಾಂತಿ

ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಈ ಪೋಟೋ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. "ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗು. ಕೊನಿಡೇಲಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನಿನಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ವರುಣ್ ತೇಜ್-ಲಾವಣ್ಯ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಾಗಬಾಬು ಮತ್ತು ಪದ್ಮಜಾ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮೆಗಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರುಣ್ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯ ಅವರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Varun TejLavanya TripathiVarun Tej LavanyaBABY BOYNagababu

