ವಿಧಿಯಾಟದ ಕೈಗೊಂಬೆ.. ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ! ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ..

Actor tragic life: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 25, 2025, 04:16 PM IST
ವಿಧಿಯಾಟದ ಕೈಗೊಂಬೆ.. ಏಕಾಏಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ! ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದೆಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ..

Veerendra Singh Deol: ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟರಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪಂಜಾಬಿ ನಟ ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಈ ಹಿರಿಯ ನಟ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ.  

ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್ 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಧಡ್ವಾಲ್. ಅವರು 1975 ರಲ್ಲಿ 'ತೇರಿ ಮೇರಿ ಏಕ್ ಜಿಂದ್ರಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೀರೇಂದ್ರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ವೀರೇಂದ್ರ ಕೇವಲ ನಟ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ.. ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೂಡ. ಕೇವಲ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು 25 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು (ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್ ಮೂವೀಸ್) ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 'ದೋ ಚೆಹ್ರೆ' ಮತ್ತು 'ಖೇಲ್ ಮುಖದ್ದರ್ ಕಾ' ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ದವು. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಧನರಾದರು. 1988 ರಲ್ಲಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಲುಧಿಯಾನ ಬಳಿಯ ತಲ್ವಾಂಡಿ ಕಲಾನ್ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಜಟ್ ತೆ ಜಮೀನ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಾವು ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವದಂತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಣಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 37 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಡಿಯೋಲ್ ಅವರ ದುರಂತ ಸಾವು ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಪಂಜಾಬಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವೀರೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಗ ರಾಜವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪಂಜಾಬಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಜಗ್ಗಾ ಡಾಕು' ಮತ್ತು 'ಹಾರ್ಟ್‌ಬೀಟ್' ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

