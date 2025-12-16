ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿಯನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದ ನಟ!

Venkatesh daggubati: ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸರಣಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ʻಸಂಕ್ರಾಂತಿಕಿ ಯಾಲಾಂʼ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಈ ವರ್ಷ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಂಕಿ ಈ ನಡುವೆ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ʻಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬʼ (AK47) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ 'ಪ್ರೇಮಂತೆ ಇದೆರಾ'ವನ್ನು ಮರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಂತ್ ಸಿ ಪರಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎದುರು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾಯಕಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಅಷ್ಟೋಂದು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರೇಣು ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನೂ ಆಡಿಷನ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಾಲ್ಕೈದು ನಾಯಕಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಆ ನಾಲ್ವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಂತ್ ಸಿ ಪರಂಜಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ನಾಯಕಿ ಇನ್ನೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಯ್ಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಾರು ಬಂದು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿತು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಯಂತ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಕಾರು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಅವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಹೊರಬಂದು, "ಏನಾಗಿದೆ ಜಯಂತ್? ಅವರು ಏನೋ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದರು. "ಹೇ, ನೀವು ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ? ಲಿರಿಲ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ?, "ನೀವು ಆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಜಯಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಐಡಿಯಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅವರು ಸರಿ ಎಂದರು. ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ತಕ್ಷಣ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಸಭೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಮರುದಿನ, ಜಯಂತ್ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋದರು. ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಅವಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಅವರನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ 'ಪ್ರೇಮಂತೆ ಇದೆರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಾರೆಯಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಐಶ್ವರ್ಯ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಐಶ್ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣ. ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಅವಕಾಶ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಬದಲಾಯಿತು. ಇದು ಐಶ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎಂದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು.
