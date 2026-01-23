ಪವಿತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿ ನಿಂತ ತೆಲುಗು ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌..! ಇವರನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ವಾ..? 

Yellamma movie updates : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ನಟನೆಯ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತೆಲುಗು ಹಾಸ್ಯ ನಟ ವೇಣು ಎಲ್ದಂಡಿ ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಳಗಂ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೌದು.. ವೇಣು ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಎಸ್ಪಿ ಲುಕ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದೇಗುಲವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂ ಧರಿಸಿ ವೇಣು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೇಣು ಶೂ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೇಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.