English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಪವಿತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿ ನಿಂತ ತೆಲುಗು ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌..! ಇವರನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ವಾ..? 

ಪವಿತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿ ನಿಂತ ತೆಲುಗು ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌..! ಇವರನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ವಾ..? 

Venu Yeldandi controversy : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ರಾಜ್ಯದ ಪವಿತ್ರ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಇದೀಗ ತೆಲುಗು, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ದೇಗುಲವೊಂದರ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 23, 2026, 07:09 PM IST
    • ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ರಾಜ್ಯದ ಪವಿತ್ರ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ.
    • ಕೆಲವು ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ಭಂಗ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ.
    • ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯದ ದೇಗುಲವೊಂದರ ಪವಿತ್ರತೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

EPFO 3.0 ಜಾರಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ!
camera icon10
EPFO 3.0
EPFO 3.0 ಜಾರಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಪರಿಹಾರ!
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಬಳೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ..
camera icon5
Zodiac Signs
ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ! ಬಳೆ ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಧರಿಸಿ..
Hair loss : ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ
camera icon5
Hair Loss
Hair loss : ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಸತ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ
ಚಿನ್ನದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ Bigg Boss ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿನಟ!
camera icon5
Bigg Boss winner Gilli Nata
ಚಿನ್ನದ ಭಾರಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತಾದ Bigg Boss ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿನಟ!
ಪವಿತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿ ನಿಂತ ತೆಲುಗು ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌..! ಇವರನ್ನ ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ವಾ..? 

Yellamma movie updates : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವಿಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್‌ ನಟನೆಯ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಆಗಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೇಗುಲದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋ ಒಂದು ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತೆಲುಗು ಹಾಸ್ಯ ನಟ ವೇಣು ಎಲ್ದಂಡಿ ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬಳಗಂ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಆಕ್ಷನ್‌ ಕಟ್‌ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌.. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್‌ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಂಭ್ರಮ

ಹೌದು.. ವೇಣು ಅವರು ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಲುಕ್‌ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಚಲುವ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ದೇಗುಲವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೂ ಧರಿಸಿ ವೇಣು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ.. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ!  

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವೇಣು ಶೂ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವೇಣು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ಶೂ ಧರಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಕಿಡಿಕಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Venu YeldandiYellamma MovieDSPDevi Sri PrasadBalagam Movie

Trending News