ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎರಡನೆಯದ್ದೂ.. ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಚ್ಚರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ!

Samantha Second Marriage : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸ್ಯಾಮ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡದೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
ಸ್ಯಾಮ್ ರಾಜ್ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ'ದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಸಮಂತಾ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳ ಮಾತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.