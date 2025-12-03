English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎರಡನೆಯದ್ದೂ.. ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಚ್ಚರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ!

Venuswamy on Samantha Marriage: ದಕ್ಷಿಣ ಸಿನಿರಂಗದ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 3, 2025, 01:51 PM IST
    • ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ವಿಷಯವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
    • ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಮೊದಲಿನಂತೆ ಎರಡನೆಯದ್ದೂ.. ಸಮಂತಾ 2ನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಚ್ಚರಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ವೇಣುಸ್ವಾಮಿ!

Samantha Second Marriage : ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸ್ಯಾಮ್ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿದಿಮೋರು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ನೀಡದೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ನಿಧಿಮೋರು ಮತ್ತು ಸಮಂತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎರಡನೇ ಪತಿಯಿಂದಲೂ ಮೋಸ ಹೋದ್ರಾ ಸಮಂತಾ..! ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮದುವೆಯಾದ್ರಾ ಪತಿ  

ಸ್ಯಾಮ್‌ ರಾಜ್‌ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಇಶಾ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 'ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ'ದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 

ಈ ಹಿಂದೆ, ಸಮಂತಾ-ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:"ಖಾಸಗಿ ಫೋಟೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ಲು"..ಮಾಜಿ ಪತಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮುಟ್

ಸಮಂತಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ವೇಣು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಸಮಂತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ  ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಗಳ ಮಾತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

