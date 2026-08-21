/Sowcar Janaki : 7 ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆಳಿದ್ದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ!

Sowcar Janaki passes away : ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ (ICU) ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಜನನ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೂಲ: 1931ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಮೂಲ ಕನ್ನಡಿಗರದ್ದಾಗಿತ್ತು. 1950ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಸಾಹುಕಾರ್' ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಮಹಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ 'ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ' ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾದರು. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 1952ರ 'ವಲಯಪತಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, 'ಪುತಿಯ ಪರವೈ', 'ನೀರ್ಕುಮಿಝಿ', 'ಇರು ಕೋಡುಗಲ್', 'ದಿಲ್ಲು ಮುಲ್ಲು' ಹಾಗೂ 'ಹೇ ರಾಮ್' ನಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. ಸಂತಾನಂ ಅಭಿನಯದ 'ಬಿಸ್ಕೋತ್' ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. 'ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಗಮನಸೆಳೆದ ಅವರು 'ಸಾಕುಮಗಳು', 'ಕನ್ಯಾರತ್ನ', 'ಗೌರಿ', 'ರತ್ನಗಿರಿ ರಹಸ್ಯ', 'ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ', 'ನಿರಪರಾಧಿ' ಮತ್ತು 'ಮನಸಾಕ್ಷಿ' ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದರು.
ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಜಾನಕಿ ಅವರು, ಮುಂದೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ಶಬ್ದವೇಧಿ'ಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಅಭಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಅಜ್ಜಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಗೌರವ: 7 ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಸಿನೆಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದ ಇವರ ಅಭಿನಯ ರಂಗದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2022ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಪದ್ಮಶ್ರೀ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಹಿರಿಯ ನಟಿಯ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.