ಮುಂಬೈ: ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಹ್ಲಾಜ್ ನಿಹಲಾನಿ ಅವರು ಜೂನ್ 4, ಗುರುವಾರದಂದು ತಮ್ಮ 76 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ನಿಹಲಾನಿ ಅವರು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂಬೈನ ಸಾಂತಾಕ್ರೂಜ್ ಹಿಂದೂ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
1980ರ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ಹಾತ್ಕಡಿ' (1982) ಮತ್ತು 'ಆಂಧಿ-ತೂಫಾನ್' (1985) ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಹ್ಲಾಜ್ ನಿಹಲಾನಿ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆನಂತರ 'ಗುಣಹೊಂ ಕಾ ಫೈಸ್ಲಾ', 'ಪಾಪ್ ಕಿ ದುನಿಯಾ', 'ಮಿಟ್ಟಿ ಔರ್ ಸೋನಾ', 'ಶೋಲಾ ಔರ್ ಶಬ್ನಮ್' ಹಾಗೂ 'ಅಂದಾಜ್' ನಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
Deeply grief-stricken, shattered, by the tragic passing away of a deeply cherished dearest friend & family friend best filmmaker, former Chairperson CBFC #PahlajNihalani. He was a good & rare soul, very popular in the film fraternity. He leaves behind a profound void ---an… pic.twitter.com/DXlHw8BkQW
— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 4, 2026
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಡೇವಿಡ್ ಧವನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಇವರ ಒಡನಾಟ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. 1990ರ ದಶಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 'ಆಂಖೇನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಹಲಾನಿ ಅವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂಬ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಜೂಲಿ 2' ಇವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಪಹ್ಲಾಜ್ ನಿಹಲಾನಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆನ್ಸಾರ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದ ಪಹ್ಲಾಜ್ ನಿಹಲಾನಿ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ತೀವ್ರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.