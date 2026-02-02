ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರಂತ! ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟ...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Feb 2, 2026
  • ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
  • ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
  • ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ.

Raghunath Reddy death: ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ತೀವ್ರ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವು ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ನಟನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗಣ್ಯರು ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ. ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 370 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ನಟಿಸಿದ 'ಸರ್ಪಯಾಗಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಟನಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಭೋಜ್‌ಪುರಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. 

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ನಟನೆಗೂ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹಲವಾರು ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಗ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

ಅದೇ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮಗನ ಸಾವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ರಘುನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ತಿಂಗಳುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಕುಟುಂಬವು ದುಃಖದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು.

 

