Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 21, 2025, 07:35 PM IST
  • ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು.
  • ಕತ್ರಿನಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
  • ಆದರೆ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಟಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Vicky Kaushal girlfriend: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಾರೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಂತರ ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಕ್ಷಣ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅದರ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್‌ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕತ್ರಿನಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ವಿಕಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಆದರೆ ವಿಘಟನೆಯ ನಂತರ, ನಟಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆ ನಟಿ ಹರ್ಲೀನ್ ಸೇಥಿ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ಲೀನ್ ಅನೇಕ ಒಟಿಟಿ ಸೀರೀಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಬ್ರೋಕನ್ ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್' ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮ್ಯಾಸ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರೆತಂದೆʼ.. ಕೊನೆಗೂ ಹೊರಬಿತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕರಾಳ ಮುಖ! ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಂಭಮೇಳದ ವೈರಲ್ ಹುಡುಗಿಯ ಗತಿ?

ಹರ್ಲೀನ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಇಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಕಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಲೀನ್ ಮೊದಲು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹರ್ಲೀನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಅವಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿಕಿ ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದರು.

 

 

2019ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾರ್ಲೀನ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಂದರೆ, ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನವಿಲ್ಲ. ಜನರು ತನ್ನನ್ನು ವಿಕ್ಕಿಯ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ತನಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಹರ್ಲೀನ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹರ್ಲೀನ್ ಅವರ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ನಡುವೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ವರದಿಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದವು ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಹರ್ಲೀನ್ ವಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ದೂರವಾದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ತುಂಬಾ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ, ಅವಳು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ಈಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಭಾಸ್-ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ..! 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದಾಗಲಿದೆ ಜೋಡಿ 

 

