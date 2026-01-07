ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ವಿಕ್ಕಿ - ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್..! ವ್ಹಾವ್‌.. ಸೂಪರ್‌ ನೇಮ್‌ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ 

Vihaan Kaushal : ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಹಾವ್ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಾದರು ಏನು..? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು..?
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಷಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮುನ್ನವೇ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಟ್ವೀಟ್.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟ
ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರು 'ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್'.. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ.. ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್... ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ... ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು" ಎಂದು ಕತ್ರಿನಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಕತ್ರಿನಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.