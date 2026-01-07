ಮಗುವಿಗೆ ಅತ್ಯದ್ಭುತ, ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ವಿಕ್ಕಿ - ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್..! ವ್ಹಾವ್‌.. ಸೂಪರ್‌ ನೇಮ್‌ ಎಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ 

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Vicky Kaushal - katrina kaif son : ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುದ್ದಾದ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿದರು. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ಈ ಜೋಡಿ ಯಾವ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಪಲ್‌ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:34 PM IST
Vihaan Kaushal : ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವ್ಹಾವ್‌ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಾದರು ಏನು..? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು..?  

ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲಿದೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೆಸರನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಾಕ್ಷಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಟೀಸರ್‌ ರಿಲೀಸ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಅನಿಲ್‌ ಕಪೂರ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌.. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ನಟ

ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರು 'ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್'.. ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗ ವಿಹಾನ್ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ.. ವಿಹಾನ್ ಕೌಶಲ್... ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.. ಜೀವನ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ... ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು" ಎಂದು ಕತ್ರಿನಾ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಕತ್ರಿನಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

