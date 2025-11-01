ಆ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 9 ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರು: ನಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್

Actress Vidya Balan: ನಟಿಯರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ರೀತಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಚಲದಿಂದ ಬೆಳದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಂತೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಈಗ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದು, ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಐರನ್ ಲೆಗ್’ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದ್ದರು. ಹಾಗೇ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 9 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹೋರಹಾಕಿದ್ರು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಸ್ವತಃ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ʼವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊದಲು ‘ಚಕ್ರ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ನಿಲ್ಲಲು ನಾನೆ ಕಾರಣ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ನನಗೆ ‘ಐರನ್ ಲೆಗ್’ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತೀವ್ರವಾದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಗುರಿಮಾಡಿದರು.. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ನಾನು 9 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನಾನು ಕಾರಣಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು..ʼ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೇ ʼನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಕ 9 ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಾಜೇಕ್ಟಗಳು ಏಕಾಏಕಿ ಕೈಬಿಟ್ಟಿವು.. ಇದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಎಂತಹದ್ದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆʼ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ 2005ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಪರಿಣೀತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮರಳಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ‘ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್’ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಮರ್ಶಕರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ರವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.