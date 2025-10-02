'ನಮ್ಮದು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಕಾಮವಾಗಿತ್ತು'.. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ

Vidya Balan: ಬಾಲಿವುಡ್ ಸುಂದರಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಇವರು, ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್... ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಓಕೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಹಾನಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಬೇಗಂ ಜಾನ್, ನಟಖತ್, ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ನಿಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ನವೀಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ಲಾಮರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಕಾಮ ಎಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾ, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ರಾಯ್ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದಾಗ, ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರವೇ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಿದ್ಯಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
