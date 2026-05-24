Vidya Balan removed from 13 movies: ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಂದರೆ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶಗಳು ಅನೇಕ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಾ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ದೂರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ 13 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದೇ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತ್ತೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದರೂ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ಪರಿಣೀತಾ, ಭೂಲ್ ಭುಲೈಯಾ, ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಯಶಸ್ಸು ಹೆಸರಿನಿಂದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸದ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಟಿ.
ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ ಪಾಂಚ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯತ್ತ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅನೇಕ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಾಯಕಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅಳುತ್ತಿದ್ದೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಚಕ್ರಂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಹೇಳಿದರು. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾಹೀರಾತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪವಾಯಿತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸತತ ಒಂಬತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳನನು ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 13 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
2005ರಲ್ಲಿ ಪರಿಣೀತಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡತೊಡಗಿದವು. ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಟ್ರೋಲ್ ಆದರು. ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ 2011 ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ದಿ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರನ್ನು ತಾರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಗಲ್ಲಾಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಡರ್ಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾ ಬಾಲನ್ ಅವರು ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದರು. NTR ಕಥಾನಾಯಕುಡು ಮತ್ತು NTR ಮಹಾನಾಯಕುಡು ನಂತಹ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. ಇದರಿಂದ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.