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ವಿಜಯ್ ತ್ರಿಶಾ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ Unfollow!.. ದಳಪತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶ್‌ ಮಾಡದೆ ದೂರವಾದ್ರ ನಟಿ

viijay trisha breakup rumors: ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ತ್ರಿಶಾ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅನ್‌ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 23, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:30 AM IST
ವಿಜಯ್ ತ್ರಿಶಾ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ Unfollow!.. ದಳಪತಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶ್‌ ಮಾಡದೆ ದೂರವಾದ್ರ ನಟಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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