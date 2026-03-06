English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವಿಜಯ್‌-ತ್ರಿಶಾ ಎಣ್ಣೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ.. ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ವಿಜಯ್‌-ತ್ರಿಶಾ ಎಣ್ಣೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ.. ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Trichy Surya on Vijay Trisha : ರಾಜಕಾರಣಿ, ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಡುವಿನ ಅಫೇರ್ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಜೋಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 6, 2026, 09:10 PM IST
    • ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ನಡುವಿನ ಅಫೇರ್ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ...
    • ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶಕ ತಿರುಚಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ..

Trending Photos

IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!
camera icon5
Ind vs Eng
IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!
ಮತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ..! ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಖಚಿತ
camera icon6
WAR
ಮತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ..! ಜಗತ್ತಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಖಚಿತ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸರ್‌.. 4 ಓವರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್‌ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್‌ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪೇಸರ್‌.. 4 ಓವರ್‌ಗೆ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
camera icon7
Big Drop in Gold Prices
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
ವಿಜಯ್‌-ತ್ರಿಶಾ ಎಣ್ಣೆ ನಶೆಯಲ್ಲಿ.. ರಾತ್ರಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ..! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Vijay Trisha news : TVK ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಸಂಗೀತಾ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೇ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿರುವುದು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಭಾರತ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲ..! ಖಮೇನಿ ಹ*ತ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

ಈ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಮರ್ಶಕ ತಿರುಚಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನೇ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ.. ಚೈನೈನ ಪಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ನೈಟ್‌ ತಂಗಿದ್ದರು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹಾಕಲಿ.. ನನ್ನ ಬಳಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಇವೆ.. ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ ತ್ರಿಷಾ ಆ ಕನಸು..! ವಿಜಯ್‌ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಶಪಥ ಸತ್ಯಮಾಡಲು ಹೊರಟ ನಟಿ..

ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿವಾದಗಳು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತಿರುಚಿ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

VijayTrishaTrichy SuryaVijay Trisha Hotel Stayvijay trisha controversy

Trending News