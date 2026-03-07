ಹಿಂದೆಂದೂ ಯಾವ ಪಕ್ಷವೂ ನೀಡಿಲ್ಲ.. ನೀಡೋದು ಇಲ್ಲ..! ವಿಜಯ್‌ TVK ಪಕ್ಷದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರ

Vijay Election Manifesto : ತಮಿಳು ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂದು (ಮಾರ್ಚ್ 7) ಮಹಾಬಲಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಕಲ್ಯಾಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ನನ್ನ ನೇರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಕುಟುಂಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 2500 ರೂ.ಗಳ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಅನ್ನನ್ ಸೀರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗಾಗಿ, ಯುವತಿಯರಿಗೆ 1 ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾಮರಾಜ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ- 1 ರಿಂದ 12 ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಪೋಷಕರು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 15,000 ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆಟ್ರಿ ಪಯಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ.. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಬಸ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವೇಲುನಾಚಿಯಾರ್ ಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 500 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಅಂಜಲೈ ಅಮ್ಮಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಟೋಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಘಾಪ್ ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸುವ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ರೂ. 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ನೋಂದಾಯಿತ MSME ಗಳಾಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ.. ಥಾಯ್ ಮಾಮನ್ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಯೋಜನೆ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಸ್ವಾಗತ ಕಿಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು.