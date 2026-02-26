ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿ

Rashmika mandanna get married: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ‘ರೀಲ್ ಲೈಫ್’ನಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ, ‘ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್’ನಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ..ಈ ಮದುವೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಸಖತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಹಾಗೇ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದರು.
ಇನ್ನು ವಧು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಂತೂ ತನ್ನ ನೆಚ್ವಿನ ವಧು "ವಿಜ್ಜು" ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾದ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಶಿಯನ್ನ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿರುವ ಖುಷಿಗೆ ಅಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ..ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂತಸವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಣ್ಮುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ -ವಿಜಯ್..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಸ್
ಸದ್ಯ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಾದ 10.10ಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರು, ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಫ್ಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು,ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ.
*ಸಂಜೆ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ:
ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಮದುವೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ (ತೆಲುಗು) ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು,ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮೂಲವಾದ 'ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯ'ದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶಾಸ್ರ್ತೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ಲವ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೀತಿ ರಹಸ್ಯ