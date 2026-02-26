English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!.. ಆದ್ರೆ ಕಹಾನಿ ಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

Rashmika mandanna get married:ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕಪಲ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ದಾಂಪತ್ಯಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ ಈಗ ರಿಯಲ್‌ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲೂ ಸತಿ-ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಕಹಾನಿ ಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 26, 2026, 04:01 PM IST
 Rashmika mandanna get married:ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ‘ರೀಲ್ ಲೈಫ್’ನಲ್ಲಿ ಜತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೋಡಿ, ‘ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್’ನಲ್ಲೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ನಡೆದಿದೆ..ಈ ಮದುವೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಸಖತ್‌ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೋಡಲು ಈ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಹಾಗೇ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಿದ್ದರು. 

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್‌ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ..ಐಟಿಸಿ ಮೊಮೆಂಟೋಸ್ ಹೋಟೆಲ್‌ ಹೊರಗಡೆ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಾದ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್‌ಗೆ ಹಾಗೂ ಜನರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ವಧು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಂತೂ ತನ್ನ ನೆಚ್ವಿನ ವಧು "ವಿಜ್ಜು" ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿಯುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.ಇತ್ತ ವಿಜಯ್‌ ಅವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಗರ್ಲ್‌ ಫ್ರೆಂಡ್‌ ರಶಿಯನ್ನ ಬಾಳಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತಿರುವ ಖುಷಿಗೆ ಅಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ..ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂತಸವನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರು ಕಣ್ಮುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಸದ್ಯ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಾದ 10.10ಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತರು, ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿ ಫ್ಯನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು,ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶುಭಾಶಯದ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಈ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಮದುವೆ  ಎರಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ (ತೆಲುಗು) ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮೂಲವಾದ 'ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯ'ದಂತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರಸಾಯದಂತೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.ಇತ್ತ ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶಾಸ್ರ್ತೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರನ್ನ ಅಳಿಯನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ನೆರವೇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಸುರಿಸಿದ್ದರು.ಬಹಳ ಕಾತುರಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ದೇವರಕೊಂಡ ದಂಪತಿ ವಿವಾಹ ಫೋಟೋಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ..ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣ ಅಂತಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ದೇವರಕೊಡ ದಂಪತಿ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ  ಕಹಾನಿ ಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನಾಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಟೋ ಇವತ್ತನದಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rashmika mandanna marriageRashmika Mandanna Marriage Photosvijay devarakondaRashmika Mandanna Vijay DevarakondaPhotos

