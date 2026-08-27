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ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್‌ : ‘ರಣಬಾಲಿ’ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್!

Vijay Devarakonda and Rashmika : ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಣಬಾಲಿ' ಚಿತ್ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್‌ ಡೇಟ್‌ ಕೊನೆಗೂ ಅನೌನ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Aug 27, 2026, 06:15 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 06:15 PM IST
ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್‌ : ‘ರಣಬಾಲಿ’ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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