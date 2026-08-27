/ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ವಿರೋಶ್‌ ಜೋಡಿ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಪ್ಟ್‌ : ‘ರಣಬಾಲಿ’ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್!

Rangabali release date : ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ ಬಾಯ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷುನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟನೆಯ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ರಣಬಾಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಇಂಟ್ಟಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿವೆ..
ದಸರಾಗೆ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ : ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಟಿಸಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ʻರಣಬಾಲಿʼ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಣಬಾಲಿ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. 2026ರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿರೋಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ : ರಣಬಾಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿರುವ 3ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ವಿರೋಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ʻಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂʼ ಮತ್ತು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿರೋಶ್ ಜೊಡಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಪೋಸ್ಟರ್ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆ : ಈ ಸಿನಿಮಾ 1854 ಮತ್ತು 1878ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೈಜ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದೇವರಕೊಂಡ ರಣಬಾಲಿ ಮತ್ತು ರಷ್ಮಿಕಾ ರಣಬಾಲಿ ಪತ್ನಿ ಜಯಮ್ಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸೇಡು ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಯುದ್ಧಗಳು ಇವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜಯ್ ಅತುಲ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.