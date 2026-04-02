  • ರಣಬಲಿಯಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ : ವಿಜಯ್‌ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

'ರಣಬಲಿ'ಯಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ : ವಿಜಯ್‌ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

Ranabali movie updates : ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ರೌಡಿ ಬಾಯ್‌ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರಣಬಲಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ.. ಇಂದಿನಿಂದ ಇದು ಬೇರೆಯದೇ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾ ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:28 PM IST
    • ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರಣಬಲಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ಮೋಡ್‌ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
    • ಖಳನಾಯಕರು ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಲೀಕ್‌

Trending Photos

'ರಣಬಲಿ'ಯಿಂದ ಲೀಕ್ ಆಯ್ತು ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಡೈಲಾಗ್ : ವಿಜಯ್‌ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫಿದಾ

Vijay Devarakonda ranabali : ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಖಳನಾಯಕರು ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ..

ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ಈ ಬಾರಿ 1854 ರಿಂದ 1878 ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ 'ರಣಬಲಿ' ಎಂಬ ವೀರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಯಮ್ಮ' ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಲಾಪ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಅನ್ನೇ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೂವಿ.. 45 ಕೋಟಿ ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 60..

ಅಂದಹಾಗೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ (ಮಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯವರು) ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್' ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಹೈಲೈಟ್. 

ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

