Vijay Devarakonda ranabali : ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 'ರಣಬಲಿ' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊವೊಂದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಖಳನಾಯಕರು ಭಯದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಓಡಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ..
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ಈ ಬಾರಿ 1854 ರಿಂದ 1878 ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಡೆತಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ 'ರಣಬಲಿ' ಎಂಬ ವೀರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಜಯಮ್ಮ' ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆರ್ನಾಲ್ಡ್ ವೋಸ್ಲೂ (ಮಮ್ಮಿ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯವರು) ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ ಥಿಯೋಡರ್ ಹೆಕ್ಟರ್' ಎಂಬ ಕ್ರೂರ ಖಳನಾಯಕನಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಿಗ್ ಹೈಲೈಟ್.
ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11, 2026 ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ ಮರೆಯಾದ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ..