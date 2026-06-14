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ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ದಂಪತಿ

vijay deverakonda and rashmika support 44 government schools: ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ತುಮ್ಮನಪೇಟೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಗ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 14, 2026, 08:21 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:21 PM IST
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ದಂಪತಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ದಂಪತಿ
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