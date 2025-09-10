ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಗೀತಾ-ಗೋವಿಂದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ

Vijay Deverakonda astrology: ಟಾಲಿವುಡ್ನ ರೌಡಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆನಪು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸರಿಹೋಗದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಲೈಗರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮೇಜ್ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡರೂ, ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಾಡಿದ "ಖುಷಿ" ಮತ್ತು "ಕಿಂಗ್ಡಮ್" ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮದುವೆ! ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ?
ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ?” ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದ 3 ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರು ಕಣ್ಮರೆ..! ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತಿರಾ
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿದೆಯೇ..? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪೇಮಸ್ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಂತೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ "ಟಾಕ್ಸಿವಾಲಾ" ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.