English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಗೀತಾ-ಗೋವಿಂದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ

Vijay Deverakonda marriage: ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಿಟ್‌ಗೆ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಕುತೂಹಲ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 06:42 PM IST
  • ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ?” ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪೇಮಸ್‌ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ.

Trending Photos

ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
camera icon11
lucky birth date
ಈ ಡೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಬೇರ ಕುಲದವರು... ಇವರ ಜನ್ಮಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗ! ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವರು!
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ
camera icon6
Vastu Tips
ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬೇವಿನ ಮರ ಇದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
camera icon6
GURU GOCHARA
ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ : ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಕಾಲ ! ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಒಲಿದು ಬರುವುದು
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
camera icon9
Aishwarya Rai
ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್‌ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ ಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ನಟಿ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರೈವೇಟ್‌ ಜೆಟ್‌ ಒಡತಿ, ಈಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ 900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ
ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್..! ಗೀತಾ-ಗೋವಿಂದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕ

Vijay Deverakonda astrology: ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ರೌಡಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಇಂದಿಗೂ ಅವರಿಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನೆನಪು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಸರಿಹೋಗದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಲೈಗರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮೇಜ್‌ಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡರೂ, ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ ಮಾಡಿದ "ಖುಷಿ" ಮತ್ತು "ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್" ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಹ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 52ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಮದುವೆ! ತನಗಿಂತ ಕಿರಿಯನಾದ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ವರಿಸಲಿದ್ದಾರಾ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮಾಜಿ ಗೆಳತಿ ?

ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು “ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ?” ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಕುರಿತ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಧ್ಯದ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದಾವೂದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲವ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ 3 ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯರು ಕಣ್ಮರೆ..! ಆ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತಿರಾ

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ – ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೇ ಮದುವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತಿದೆಯೇ..? ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪೇಮಸ್‌ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬಂದಂತೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ "ಟಾಕ್ಸಿವಾಲಾ" ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದರೆ, ಈ ಜೋಡಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
 

Vijay Deverakonda astrologyVenu Swamy predictionRashmika MadannaVijay Deverakonda MarriageVijay career problems

Trending News