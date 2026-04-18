ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹೊಸ ಅವತಾರ!.. ಸೆನ್ಸೇಷನ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಪೋಸ್ಟರ್

Vijay Deverakonda: ಟಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೌಡಿ ಜನಾರ್ದನ ಮತ್ತು ರಣಬಲಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೌರ್ಯು ಜೊತೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜನೆ ಇಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ವೀರಾ ಬ್ಯಾನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಿತ್ರದ ಘೋಷಣೆಯ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಫಾಲ್ಔಟ್ನಂತಹ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಲೆಜಾಂಡ್ರೊ ಮಾರ್ಟಿನೆಜ್, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೌರ್ಯು ಅವರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರೆವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೋಪಿಯರ್ಸರ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ VFX ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎರಿಕ್ ಡಸ್ಟರ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅನಿಮಲ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸುರೇಶ್ ಸೆಲ್ವರಾಜನ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜಕ ಹೇಷಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು ರಾಕಾ ನಂತಹ ವಿಜಯ್ ಶೌರ್ಯು ಅವರ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಜ್ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವಿಡಿ ಶೌರ್ಯುವ ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಹಿಂದೆ ಏಳು ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಕೋಪವೆಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಲೋಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆಲುಗು ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಕೊಡವ ಸಮಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಅವರ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣಾದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆರತಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತವರೂರೂ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತ್ತು. ಕೂಡಗಿನ ಅಳಿಯನ್ನ ಕಂಡು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು..ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಬರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭವೆಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಗಿದ್ದು, ಇಂದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
