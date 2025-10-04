ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ!? ಮದುವೆ ಡೇಟ್‌ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್..

Vijay Deverakonda Rashmika: ರೌಡಿ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆಯ ಆನಂದಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಇದಲ್ಲದೇ ರಶ್ಮಿಕಾ.. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-3 ವಿವಾಹಿತ ನಟರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿ! ಆದ್ರೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂಟಿ..
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಪಿಆರ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಬ್ಬರೂ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜಿ ನಟರಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಚಲೋ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಕನ್ನಡದ ನಟನೊಂದಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪುಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕರಾದರು. ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ಗೆ ಹೊಸ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು. ಆ ಚಿತ್ರ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜೋಡಿಯಾದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪುಷ್ಪ, ಚಾವಾ, ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ವಿವಾಹವು ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯಲಿವೆ.