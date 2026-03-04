ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆರತಕ್ಷತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Rashmika mandanna reception: ಪ್ರೇಮ ಪಕ್ಷಿಗಳಾದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು..ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಂತೋಷದ ನಡುವೆ ಸಮಾರಂಭವು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.
ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಮಿನುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿರೋಶ್ ದಂಪತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಇಷ್ಟವಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡಿ ಹೋದ ಖ್ಯಾತ ನಟ
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತಾರೆಯರಾದ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಭಾಸ್, ರಾಮ್ ಚರಣ್, ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್, ಅನನ್ಯ ಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಡೀ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ದುಬಾರಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಟರ್ನ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ನ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಔತಣಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಶ್ ಈ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲು QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಗೌಪ್ಯತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು. ಈಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ..ಈ ಮುದ್ದಾದ ಜೋಡಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ "ರಣಬಲಿ" ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Karna serial: ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ನ ರಮೇಶ್ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಟಿಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ?