ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ.. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಾ?

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆರತಕ್ಷತೆ ನಡೆಯಿತು. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 6, 2026, 07:51 PM IST
  • ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇತ್ತು
  • ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಜಯ್-‌ ರಶ್ಮಿಕಾ

ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚು ಆಗಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ.. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡಾ?

Vijay Deverakonda, Rashmika Mandanna Wedding Budget: ಟಾಲಿವುಡ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮದುವೆ ಅಂಗರಂಗ ವೈಭವಂಗ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ತಾನನ ಉದಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಡಗರದೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?. 

ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಕ್ರಷ್‌ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯೇ. ದೂರದ ರಾಜಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯಾದರೂ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರತಕ್ಷತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತು. ವಾರ ಪೂರ್ತಿ ನಡೆದ ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗಿರಬಹುದು?. 

ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಬಂದವರ ವಸತಿ, ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರತಕ್ಷತೆಯ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.  

ಈ ಮದುವೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಈ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಕುಟುಂಬವೂ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೆ.ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಾಗೂ‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಆಭರಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತೆ ಇದ್ದವು. 

