ವಿಜಯ್ - ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣವೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಜೋಡಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದು

VIROSH Wedding : ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 27, 2026, 08:10 PM IST
    • ಈ ಮದುವೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
    • ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ಫೆ. 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.
    • ದಿನಕ್ಕೆ 20,000 ರೂ., ವಿಶೇಷ ವಿಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ...

ವಿಜಯ್ - ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣವೇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..? ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಜೋಡಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬಹುದು

Vijay Devarakonda -Rashmika marriage : ಉದಯಪುರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿನ ನಡುವೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸುಂದರ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್‌ ಮದುವೆ ಅದ‍್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 117 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಪ್ತರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಠಡಿಯ ಬೆಲೆಯೇ ದಿನಕ್ಕೆ 20,000 ರೂ., ವಿಶೇಷ ವಿಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ 50,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಶುಲ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ...

ಈ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧತೆ, ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಚಾರ, ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ..  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಸೆಲ್ ಜೊತೆಗಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿರಂಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರಿ..! ಈಕೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ವಿಜು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ... ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ಕಷ್ಟ,-ಸುಖ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದೀರ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ." ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ" ಈ ಫೋಸ್ಟ್‌ ಎಲ್ಲರೂ ಶುಭಕೋರಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಮದುವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ-ನಟಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಏಕಾಏಕಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ನಿ..   

ಅಂದಹಾಗೆ, ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಾಗಿನಿಂದ ವಿಜಯ್‌-ರಶ್ಮಿಕಾ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೀತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರವೂ ಸಹ ಈ ಜೋಡಿ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಘಾಟು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

