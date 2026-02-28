ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಸ್‌

Rashmika wedding: ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 'ಅನ್ಸೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಧೂವರರಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ವಧು-ವರರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು "ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವರು ನನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ಅವರೇ. ಅವರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಅದು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
