English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಸ್‌

ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಸ್‌

 Rashmika wedding: ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿಹಾಹ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು..ಈಗ ದಂಪತಿಗಳ ವಿವಾಹದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 28, 2026, 03:14 PM IST
  • ರಶ್ಮಿಕಾ ವಿಜಯ್‌ ವಿಹಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು

    ಅರೆ ಯಾರಿವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ- ವಿಜಯ್‌

Trending Photos

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ..
camera icon9
Yogurt Diabetes Benefits
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಸಂಜೀವಿನಿ! ಔಷಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಶುಗರ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹೀಗೆ ತಿನ್ನಿ..
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
camera icon6
Arshdeep Singh T20 World Cup
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 250 KM ಮೈಲೇಜ್!
camera icon5
Electric Bikes
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ಟಾಪ್‌ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಕ್‌ಗಳು: ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 250 KM ಮೈಲೇಜ್!
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!
camera icon6
will gratuity limit be hiked in 2026
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳ.. ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌!
ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫೋಟೋಸ್‌

Rashmika wedding: ವಿರೋಷ್‌ ಜೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು 'ಅನ್ಸೀನ್ ಫ್ರೆಂಡ್' ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನನಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಧೂವರರಂತೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು! ಏಕಾಏಕಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪತ್ನಿ..

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ವಧು-ವರರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು "ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವರು ನನ್ನ ಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದವರು ಅವರೇ. ಅವರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆನೋ ಅದು ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂತೋಷ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ರೇಟಿಂಗ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ!..ಈ ಸೀರಿಯಲ್ TRPಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್‌ ಒನ್‌

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

rashmika mandannavijay devarakondaRashmika Mandanna WeddingRashmika Mandanna Marriage Photos

Trending News