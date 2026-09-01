ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿರುವ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧದ ಮುರಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
‘ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದ ವಿಜಯ್
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ತಾವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವನಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ‘ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ’ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಾತು
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದ ಕುರಿತು ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು, ಅದರಿಂದ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಟರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಗೆ
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ ‘ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ’ ಹಾಗೂ ‘ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್’ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ರೀತಿಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅಭಿನಯದ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.