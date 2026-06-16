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ವಿಜಯ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌... ದಳಪತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತಾ ನೇರ ಆರೋಪ

Vijay Divorce Case Twist: ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೋಪಗಳು ಈಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 16, 2026, 09:40 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:40 PM IST
ವಿಜಯ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌... ದಳಪತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತಾ ನೇರ ಆರೋಪ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಜಯ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌... ದಳಪತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತಾ ನೇರ ಆರೋಪ
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