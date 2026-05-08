vijay horoscope and political future: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ನಾಯಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.
vijay horoscope and political future: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ, ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ವಿಜಯ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಈ ನಾಯಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕನಾಗಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಅವರ ಜಾತಕ ಏನೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅವರ ಜಾತಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ರಲ್ಲಾ ಪಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಜಾತಕ ಏನು? ಈಗ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ಜೂನ್ 22, 1974 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಜನ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ 4. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಟ
ಪುಷ್ಯಮಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ, ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ. ಚಂದ್ರನು ಅಚಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶುಕ್ರನ ಮಹಾಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ, ಬುಧನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದು ವಿಜಯ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.