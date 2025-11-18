English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟಿಯರೊಂದಿಗಿನ ನಂಟು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಮಲ್ಯ..! ಸ್ಟಾರ್‌ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಮ್ಯಾನ್‌

Vijay mallya: ವಿಜಯ್‌ ಮಲ್ಯ ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:39 AM IST
  • ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದರು.
  • ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಟಿಯರಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.
  • ವಿಜಯ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

Vijay mallya: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಮುಂದಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ದಿಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಿಂಗ್‌ಫಿಶರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಟಿಯರಾದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಜಯ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು, 'ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು.. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಯಿಂದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌ವರೆಗಿನ ನಟಿಯರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಾರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. 'ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಹಳೆಯದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಟಿಯರು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮುಖಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದೊಡ್ಡ ಪವಾಡ ಮಾಡಿದೆ.'

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರನ್ನು ನಟಿಯರೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್, 'ಇದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, 2003 ರಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2006 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲಾಂಚ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ಯಾನಾ ಗುಪ್ತಾ, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಬ್ರೂನಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ನರ್ಗಿಸ್ ಫಕ್ರಿ, ಇಶಾ ಗುಪ್ತಾ, ಲಾಜಾ ಹೇಡನ್, ಸಯಾಮಿ ಖರೆ ಮುಂತಾದ ನಟಿಯರಿದ್ದರು. ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಮುಚ್ಚದ 2000ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಿಂಗ್‌ಫಿಷರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದರು.

ದೀಪಿಕಾ ಮತ್ತು ಕತ್ರಿನಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂದು ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ದೀಪಿಕಾ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

