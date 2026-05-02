vijay must win tamilnadu election: ನನಗೆ ವಿಜಯ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮತ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.
vijay must win tamilnadu election: ನಟ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ 233 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಜಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಮೇ4 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಟ ವಿಜಯ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲ್ಲೈನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, "ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ.
ಅವರಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿವೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಜನರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಲು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿಜಯ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಅದೇ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ವಿಜಯ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಾದವಿದೆ. ನಾನು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮತವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ವಿಷಾದ. ಈ ಬಾರಿ ನನಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಅನಿಸಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಅವರ 'ಆಕ್ಷನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಧನುಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಜಗಮೇ ತಂತಿರಂ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಮತ್ತು 'ಮಾಮನ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಮಲ್ ಅವರ 'ಥಕ್ ಲೈಫ್' ನಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದರು. 'ಕಟ್ಟ ಕುಸ್ತಿ' ಚಿತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
