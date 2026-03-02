English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. 27 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ.. ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. 27 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ.. ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

Thalapathy Vijay divorce: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಗೀತಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 2, 2026, 04:12 PM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50% ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ
  • ವಾಸ್ತವವರಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ 50% ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

600 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. 27 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ.. ವಿಜಯ್ ಪತ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವನಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ?

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಗೀತಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50% ಅಲಿಮನಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರವೆಂದರೇ.. ತೀರ್ಪು ಸಂಗೀತಾ ಪರವಾಗಿ ಬಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50% ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು.. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವರಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ 600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾ 50% ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. 

ಏಕೆಂದರೇ ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50% ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. '50-50 ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆ' ಮಾದರಿ ಕೆಲವು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಸಮುದಾಯ ಆಸ್ತಿ' ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬಹು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ..

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗಮನ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಆದಾಯ, ಮನೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು, ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಸ್ತಿ ವಿಭಜನೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ/ಅವಳ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯ (ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ) ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 'ನ್ಯಾಯಯುತ' ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನಾಂಶವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ 25% ವರೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿರ ಸೂತ್ರವಿಲ್ಲ - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅದರ ಸ್ವಂತ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪತಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ 50% ಅನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಉದಾಹರಣೆಯಿಲ್ಲ. 

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

