English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..

ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..

Vijay Wife Divorce Twist: ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 3, 2026, 07:19 PM IST
  • ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ
  • ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್

Trending Photos

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ದಂಡ.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌, ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್‌!
camera icon6
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ದಂಡ.. ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌, ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್‌!
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. &#039;ಟೊಮೆಟೊ&#039; ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಅಲ್ಲ.. 'ಟೊಮೆಟೊ' ಬಳಸಿ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದು! ಹೇಗ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಇರಾನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Iran
ಇರಾನ್‌ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಯ ಮಾಂಸ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಗೊತ್ತೇ?
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕಸವೆಂದು ಬಿಸಾಡುವ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ!
ವಿಜಯ್‌-ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್‌ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌! ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..

 Vijay Sangeetha Divorce: ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಸಂಗೀತಾ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿಜಯ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.. ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಈ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ, ಮಗ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ತಲಾ 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ವಿಜಯ್ ಸಂಗೀತಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ವಿಜಯ್-ಸಂಗೀತಾ ಸಂಬಂಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂದು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂಗೀತಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಾ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.  

...Read More

Vijay divorceSangeetha Divorce PetitionVijay Sangeetha ReconciliationVijay 250 Crore OfferVijay Wife Divorce Twist

Trending News