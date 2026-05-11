Thrisha liplock sence: ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಜೊತೆ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಸೀನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಆ ನಟ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Thrisha liplock sence: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಟಿ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಲವತ್ತರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಈ ನಟಿ ಈಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಈ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್. ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಈ ನಟಿ ಸರಣಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ದಳಪತಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ತ್ರಿಷಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ದೃಶ್ಯವಿತ್ತು.. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ತ್ರಿಷಾ ಜೊತೆ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.. ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈಗ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ.
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ '96' ಚಿತ್ರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನು ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಪ್ ಕಿಸ್ ದೃಶ್ಯ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ತ್ರಿಶಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಜಾನು ಸುಮಾರು 22 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ. ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಂಬನ ದೃಶ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ತ್ರಿಷಾಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದಾಗ, ಕಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆ ದೃಶ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಕಿಯರು ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
"ಈ ಇಡೀ ಚಿತ್ರವು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಸ್ ಸೀನ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಪಾತ್ರದ ಆಳ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು. ಕೇವಲ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಪುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆ ದಿನ ಲಿಪ್ ಲಾಕ್ ಸೀನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ, '96' ಚಿತ್ರವು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ನಟರ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ "ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.