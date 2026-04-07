ಸೋತು ಗೆದ್ದರೆ ಇತಿಹಾಸ.. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಂಚುತ್ತಿದ್ದವ ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್!‌

Vijay Sethupathi: ಅನೇಕ ನಟರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ತಾರೆಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸತತ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಟರಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ರ್ ಹಂಚಿ, ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಆ ನಟ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ... ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ.
2000ದ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 1,300 ದಿರ್ಹಮ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 33,000 ರೂ. ಆ ಸಂಬಳವು ಅವರ ತಾಯ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಯಮಿತ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ರಸ್ತೆಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪೋಸ್ಟ್ರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು..ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..
ಅಲ್ಲದೇ.. ʼನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ..ʼ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಇನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಉಪ್ಪೇನದಲ್ಲಿ ರಾಯಣಂ ಪಾತ್ರದಿಂದ ವಿಜಯ್ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಜವಾನ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.